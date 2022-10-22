"İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırı Bolu'ya geldi

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BOLU (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı, Bolu'da vatandaşlarla buluştu.

Valilik önünde konuşlanan tanıtım tırındaki TOKİ uzmanları, proje hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Tırı ziyaret edenlerden bazı vatandaşlar, sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde bazıları da tabletler üzerinden daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezme imkanı buldu.

Ayrıca, vatandaşlar kampanya hakkında merak ettikleri konuları görevlilere sorarak bilgi aldı.

Kampanya kapsamında Bolu'da vatandaşlar 902 konut, 1750 konut arsası için başvuruda bulunabiliyor.





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