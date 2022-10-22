BOLU (AA) - Bolu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheli H.Y'nin ikametine operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. GBT sorgulaması yapılan şüphelinin, hakkında "yağma" suçundan 18 yıl 67 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Şüpheli H.Y. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.