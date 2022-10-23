Bolu'daki ormanlar yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü

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BOLU (AA) - Bolu'da sonbaharın gelmesiyle yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen ormanlar, kente ayrı güzellik katıyor.

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol şehre yakınlığıyla adeta cazibe merkezi haline gelen Bolu, yılın dört mevsimi doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.

Sonbaharın gelmesiyle kentte bulunan ormanlarda, yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonları hakim oldu. Bazı yaprakların sararıp dökülmesiyle güzel manzaralar ortaya çıktı.

Bolu'nun kuzeyinde bulunan At ve Alpağut yaylaları mevkilerinde bulunan ormanlardaki hazan renkleri, dronla da görüntülendi.

Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ni kullanan sürücüler de sonbaharın eşsiz güzelliklerini görme imkanı buluyor. Hazan renklerine bürünen ağaçlar, seyahat edenlere görsel şölen sunuyor.

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