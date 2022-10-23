TOSFED Baja Kupası'nda 2. etap yarışları başladı

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BOLU (AA) - 2022 TOSFED Baja Kupası'nın Bolu'da gerçekleştirilen ikinci yarışında 2. etap yarışları start aldı.

Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü (BOLOFF) ev sahipliğinde Türkiye'nin çeşitli illerinden 36 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda, 250 kilometre uzunluğundaki At Yaylası etabı dün koşuldu.

Yarışların 2. etabı olan 250 kilometrelik Aladağ etabı da bugünkü startla başladı. Vatandaşlar, yarışlara büyük ilgi gösterdi.

Organizasyon, yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.

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