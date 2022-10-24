Bolu'da mantar toplarken kalp krizi geçiren kişi öldü

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BOLU (AA) - Bolu'da ormanlık alanda mantar toplarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Mantar toplamak için Abant Gölü Milli Parkı'ndaki ormanlık alana giden Hayrettin Yılmaz'ın (68) eve dönmemesinden endişelenen yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine Yılmaz'ın mantar topladığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Yılmaz'ın Dereceören köyü Çayırbıçkı mevkisinde yerde hareketsiz halde bulunması üzerine olay yerine ambulans çağrıldı.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın kalp hastası olduğu öğrenildi.



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