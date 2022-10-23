Bolu'da düzenlenen TOSFED Baja Kupası ikinci yarışı sona erdi

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BOLU (AA) - 2022 TOSFED Baja Kupası'nın Bolu'da düzenlenen ikinci yarışı tamamlandı.

Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü (BOLOFF) ev sahipliğinde Türkiye'nin çeşitli illerinden 36 sporcunun 18 araçla katıldığı organizasyonda, toplam 500 kilometre uzunluğundaki At Yaylası ve Aladağ etabı koşuldu.

Yarışların tamamlanmasının ardından kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde ödül töreni düzenlendi.

Törende dereceye giden sporculara kupa ve hediyeleri, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı ve BOLOFF Kulüp Başkanı Burhan Turan tarafından verildi.

BOLOFF Kulüp Başkanı Turan, AA muhabirine, güzel organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Geçen yıl 250 kilometre olan parkurumuzu bu yıl 500 kilometreye çıkarttık. Birçok ilden 36 yarışmacı geldi. Doğaya zarar vermeden, kazasız şekilde yarışmayı tamamladık." dedi.

Yarışmacıların Bolu'nun doğal güzelliklerini keşfettiğini dile getiren Turan, "Yaptığımız organizasyonla Bolu'nun doğal güzelliklerini, yaylalarını, göllerini ve misafirperverliğini yarışmacılara göstermiş olduk. Yarışmaya katılan herkes organizasyondan çok memnun kaldı." diye konuştu.

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