Bolu'da düzenlenen TOSFED Baja Kupası ikinci yarışı sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da düzenlenen TOSFED Baja Kupası ikinci yarışı sona erdi

AA

Bolu'da düzenlenen TOSFED Baja Kupası ikinci yarışı sona erdi

BOLU (AA) - 2022 TOSFED Baja Kupası'nın Bolu'da düzenlenen ikinci yarışı tamamlandı.

Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü (BOLOFF) ev sahipliğinde Türkiye'nin çeşitli illerinden 36 sporcunun 18 araçla katıldığı organizasyonda, toplam 500 kilometre uzunluğundaki At Yaylası ve Aladağ etabı koşuldu.

Yarışların tamamlanmasının ardından kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde ödül töreni düzenlendi.

Törende dereceye giden sporculara kupa ve hediyeleri, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı ve BOLOFF Kulüp Başkanı Burhan Turan tarafından verildi.

BOLOFF Kulüp Başkanı Turan, AA muhabirine, güzel organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Geçen yıl 250 kilometre olan parkurumuzu bu yıl 500 kilometreye çıkarttık. Birçok ilden 36 yarışmacı geldi. Doğaya zarar vermeden, kazasız şekilde yarışmayı tamamladık." dedi.

Yarışmacıların Bolu'nun doğal güzelliklerini keşfettiğini dile getiren Turan, "Yaptığımız organizasyonla Bolu'nun doğal güzelliklerini, yaylalarını, göllerini ve misafirperverliğini yarışmacılara göstermiş olduk. Yarışmaya katılan herkes organizasyondan çok memnun kaldı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da mantar toplarken kalp krizi geçiren kişi öldü
YEREL HABERLER Bolu'da mantar toplarken kalp krizi geçiren kişi öldü
TOSFED Baja Kupası'nda 2. etap yarışları başladı
YEREL HABERLER TOSFED Baja Kupası'nda 2. etap yarışları başladı
Bolu'daki ormanlar yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü
YEREL HABERLER Bolu'daki ormanlar yeşil, sarı ve kahverenginin ...
Bolu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bolu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
"İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırı Bolu'ya geldi
YEREL HABERLER "İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" ...
TOSFED Baja Kupası ikinci yarışında ilk etap geçildi
YEREL HABERLER TOSFED Baja Kupası ikinci yarışında ilk etap geçildi
Abant'ta sonbahar renkleri güzel görüntü sunuyor
YEREL HABERLER Abant'ta sonbahar renkleri güzel görüntü sunuyor
Şenol usta 41 yıldır saatlerin ömrünü uzatıyor
YEREL HABERLER Şenol usta 41 yıldır saatlerin ömrünü uzatıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.