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"Bolu Kültür ve Tarih Rotası" projesiyle turistlere kent merkezi de gezdirilecek

AA

"Bolu Kültür ve Tarih Rotası" projesiyle turistlere kent merkezi de gezdirilecek

BOLU (AA) - Yedigöller, Gölcük ve Abant gibi tabiat ve milli parklar için Bolu'ya gelen turistlerin kent merkezini de gezmeleri için hazırlanan "Bolu Kültür ve Tarih Rotası" projesi hayata geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021 yılında uygulamaya konulan, Bolu'nun da pilot il olduğu "İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Kurulu" toplantısında alınan karar doğrultusunda kent merkezine daha fazla yerli ve yabancı turistin gelmesi amacıyla proje hazırlandı.

Proje kapsamında kent merkezini ziyaret edecek tatilciler, belirlenen rota çerçevesinde Bolu Müzesi, 13 tarihi cami, han, hamam ve konakları rehberler eşliğinde gezecek. Alışveriş ve yemek molası da verecek tatilciler, yaklaşık 3-4 saat kent merkezinde zaman geçirme fırsatı bulacak. Tatilcilerin kent merkezi gezisi, Hükümet Konağı ve Valilik meydanında son bulacak.

Rota üzerinde bulunan tarihi alanlara Türkçe ve İngilizce kısa bilgilerin yer aldığı QR kodlu tabelalar asıldı.

- "Bolu'muzu tanıtma anlamında bir gayret içerisindeyiz"

Projenin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen programda gazetecilere açıklama yapan Vali Erkan Kılıç, Bolu'nun turizm anlamında çok önemli potansiyele sahip olduğunu, kenti turizm alanında daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Bolu Köroğlu Master Turizm Planı kapsamında çalışmaların devam ettiğini bildiren Kılıç, "Önümüzdeki yılbaşı itibarıyla master turizm projemiz de inşallah bitecektir. İlimizde turizm ve kültürel anlamda neler yapılabilir, hangi bölgede hangi turizm sektörü yapılabilir konusunda bu proje bize ışık tutacak." dedi.

Vali Kılıç, Bolu'nun kış, spor, doğa turizmi ve turizmin alt kategorilerini içinde barındıran bir yapıda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dolayısıyla bu Köroğlu Master Plan çalışması da önümüzü açacak bir çalışma. Bunun yanında bu çalışmayla beraber, başlangıç olarak ilimizdeki tarihi, kültürel değerleri beraberce incelemiş olacağız. Bizler ülkemiz ve yurt dışında Bolu'muzu tanıtma anlamında bir gayret içerisindeyiz. Gerçekten bu kadar potansiyelimiz, değerlerimiz var ama insanların bundan mahrum kaldığını görmekteyiz. Biz de bu çalışmalarla beraber, bunları ülkemize ve dünyaya daha fazla nasıl tanıtabiliriz, onun gayreti içerisinde olacağız."

- "Vatandaşımızın ticari anlamda katma değer elde edeceği yol haritası çizdik"

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın da Bolulular olarak Abant, Gölcük, Yedigöller ve Kartalkaya'ya gelen ziyaretçilerin şehir merkezine gelmediğinden yakındıklarını dile getirerek, "Dolayısıyla biz bu turistleri nasıl şehir merkezine dahil ederiz diye düşündük. Vatandaşımızın da ticari anlamda bundan katma değer elde edeceği bir yol haritası çizdik." diye konuştu.

Uygulamayı ilçeler için de düşündüklerini aktaran Aydın, "Göynük ve Mudurnu'da yenileştirme çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu ziyaretleri ilçelerimizde de yapıp önce kendimiz Bolulular olarak turizm rotasını içselleştirip daha sonra da gelen turistleri rehberlerimiz eşliğinde Bolu merkezde de gezdirmek ve şehrin turizm değerlerini ön plana çıkartmak gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Tanıtım programına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, daire müdürleri, turizm firması yetkilileri ve tur rehberleri katıldı.

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