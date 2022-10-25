AA'nın eğittiği yabancı gazeteciler zorlu doğa koşullarına hazır

BOLU (AA) - FUAT KABAKCI - Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda doğada hayatta kalma eğitimi alan yabancı gazeteciler, kendilerini zorlu doğa koşullarına karşı hazır hissediyor.

İki kurumun koordinasyonunda 27 Ekim Perşembe günü düzenlenecek Savaş Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Forumu'na katılmak üzere 12 ülkeden gelen 15 gazeteci, doğa tutkunu ve maceracı Serdar Kılıç'tan Bolu'nun Mudurnu ilçesinde doğada hayatta kalma eğitimi aldı.

Eğitime katılan gazetecilerden Azerbaycan Trend Haber Ajansında Editör Elgün Mensimov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllarda düzenlenen 18. Dönem Haber Akademisine katıldığını belirterek "Bu, biliyorsunuz gazeteciler için dünyada bir alternatifi olmayan bir eğitim, kurs. Ben de bu eğitimin bir neferi olduğum için hakikaten kendimi çok şanslı sayıyorum." dedi.

Katıldığı dönemde haber eğitiminde olağan dışı şartlarda nasıl gazetecilik yapılacağı konusunda kapsamlı bilgi edindiklerini anlatan Mensimov, "Bugün de nasip oldu. Bu eğitimlerin bir parçası olarak yeniden Türkiye'deyiz. Onun devamı olarak bugün doğada nasıl hayatta kalırız, Serdar hocamızdan çok net bir şekilde öğrendik. Bize her şeyi çok açık anlattı. Yani doğada aç kalırsak nasıl kendimizi hayatta tutabiliriz, onları çok net şekilde öğrendik." diye konuştu.

Mensimov, doğada olası yaralanma veya kanamalara nasıl müdahale edileceğine yönelik dersler de gördüklerine ifade ederek bu çerçevede kanamanın durdurulması ve yaranın mikrop kapmaması için hangi bitkilerden merhem yapılacağını öğrendiklerini söyledi.

Eğitimde anlatılanların herkes tarafından bilinmesi gereken şeyler olduğuna dikkati çeken Mensimov, şöyle devam etti:

"Yani herkes yolda yürürken bile bir dikene çarpabilir. Yanında ilaç olmayabilir, pamuk olmayabilir ama o, bu doğal yaşamın kurallarını bildiğinde ağaç yaprağıyla bile kendisini koruyabilir. Herhangi mikroptan koruyabilir veya kanamasını durdurabilir. Yani aslında bizim bugün burada gördüklerimiz dışarıdan her ne kadar sade görünse de içerisinde çok küçük ve kapsamlı detaylar var. Sanıyorum biz bugün Serdar hocadan o detayları aldık."

Mensimov, eğitimde öğrendiklerini diğer gazetecilere öğreteceklerini ve onların faydalanmasını sağlayacaklarını belirterek "Bir kez daha bu eğitimi, savaş muhabirliği programını hayata geçirdiği, bununla ilgili bir uluslararası forum gerçekleştirdiği için Anadolu Ajansına özellikle teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

- "Videolarda gördüğümüz çoğu şeyi öğrendik"

Pakistanlı gazeteci Zoraiz Bangash de 17. Dönem AA Haber Akademisi Savaş Muhabirliği programında eğitim aldığını, bugünkü programın da kendisi için oldukça faydalı ve farklı olduğunu belirtti.

Haber takiplerinde genellikle şehirde olduklarını ve vahşi hayatta nasıl hayatta kalınacağını sadece videolardan öğrenmeye çalıştıklarını aktaran Bangash, "Burası kırsal bir bölge ve biz ne yapmamız gerektiğini bilmek durumundayız. Videolarda gördüğümüz ancak bilmediğimiz çoğu şeye ilişkin bilgiyi bugün edindik. Kendimize nasıl yardım edeceğimizi, suyu nasıl filtreleyeceğimizi bilmiyorduk. Tehlikeli hayvanların yaşam alanını, ekosistemini tanıyarak onlardan nasıl uzak duracağımızı öğrendik."

Bangash, eğitimde edindikleri bilgileri hem mesleki hayatlarında uygulayacaklarını hem de ülkesine döndüğünde meslektaşlarıyla paylaşacaklarını vurgulayarak "Bu programda yer alan AA, TİKA’ya ve diğer organizasyonlara teşekkür ediyorum. Burada olmak güzel. Eğitim sadece bize vahşi doğada yaşamak konusunda güven vermiyor; bizim insanoğlu olarak vahşi doğadan geldiğimizin de ipucunu veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "İlk yardımı hızlı bir şekilde nasıl yapacağımızı biliyoruz"

Kenya medyasından gazeteci Hassan Mugambi ise 21. Dönem AA Haber Akademisi Savaş Muhabirliği'nde yer aldığını ifade ederek eğitimin çok iyi geçtiğini söyledi.

Eğitimde, nasıl hayatta kalınacağına dair çok şey öğrendiklerini belirten Mugambi, "Nasıl ateş yakacağımızı biliyoruz. (Bitki yapraklarıyla) Kendimize ilk yardımı hızlı bir şekilde nasıl yapacağımızı biliyoruz. Kanamayla sonuçlanan hafif yaralanmalarda kendimizi nasıl iyileştireceğimizi öğrendik. Mesela böğürtlenin, kandaki trombositi harekete geçirerek kanı nasıl durduracağını öğrendik." dedi.

Mugambi ayrıca, aldıkları eğitimin özellikle Kenya’da haber takibi için sıklıkla vahşi doğaya çıktıkları zaman çok yardımcı olacağını belirtti.

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