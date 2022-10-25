Bolu'da hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

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Yemeği de suyu da altın değerinde!

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BOLU (AA) - Bolu'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 51 yaşındaki polis memuru Mustafa Uzun, kanser nedeniyle tedavi gördüğü Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Uzun için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Törene, Uzun'un ailesinin yanı sıra Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy ve emniyet mensupları katıldı.

Uzun'un cenazesinin, memleketi Amasya'nın Büyükkızılca köyünde toprağa verileceği öğrenildi.







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