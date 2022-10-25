Bolu'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde konutların temeli atıldı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Yeniçağa ilçesi Asilbey Mahallesi'nde yapılacak 206 konut için temel atma töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Sincan'da yaptığı konuşmanın ardından temel atılacak 17 ile bağlanıldı.

Yeniçağa'da yapılacak konutların temeli, Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Yeniçağa Kaymakamı Bilal Çelik, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ve MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran butona basmasıyla atıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.