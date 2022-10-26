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Bolu'da "acil durum" tatbikatı yapıldı

AA

Bolu'da "acil durum" tatbikatı yapıldı

BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde "acil durum" tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen "2022 Afet Tatbikat Yılı" faaliyetleri kapsamında Gerede ilçesinde düzenlenen tatbikata, Bolu, Sakarya, Düzce ve Karabük'ten AFAD ekipleri, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma arama ve kurtarma ekibi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekibi, Gerede Belediyesi itfaiyesi ekibi, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ve 112 ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma Birimi (AKUB) ekibi ile sivil toplum kuruluşları katıldı.

Gerede Devlet Hastanesinin arka tarafında yer alan eski sağlık ocağı ve lojmanların bulunduğu alanda yapılan tatbikatta, senaryo gereği 6,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem sonrası meydana gelen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Planlı yangın söndürme çalışmasının ardından Bolu AFAD ekipleri tarafından enkaz alanında dinleme yapıldıktan sonra Sakarya AFAD Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi sahaya girerek alanda kontrol yaptı.

Ardından olay yerine gelen sağlık ve UMKE ekipleri, enkazdan çıkarılan yaralılara müdahale ederken, psikososyal destek ekibi ise afetzede yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Enkaz altında olduğu bildirilen 2 yaralı, Bolu ve Karabük AFAD ekipleri ile Bolu JAK ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucu kurtarılarak UMKE ekiplerine teslim edildi.

Düzce AFAD ekibinin de binada mahsur kalan bir yaralıyı, UMKE personeliyle sedye ve istasyon kurarak pencereden indirmesiyle tatbikat tamamlandı.

Türkiye Afet Müdahale Planına uygun gerçekleştirilen tatbikatta, Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Özgür Kılıç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş ve kurum amirleri, gözlemci olarak yer aldı.

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