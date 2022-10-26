Bolu'da Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri üreticilerle buluştu

BOLU (AA) - Bolu'da Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri üreticilerle bir araya geldi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, Göynük ilçesine bağlı Ahmetbeyler, Hasanlar, Demirhanlar ve Bölücekova köy sakinleri ve üreticilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, tarımla ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Karşılıklı soru cevap şeklinde gerçekleşen toplantıya, İl Müdür Yardımcısı Hasan Taş ile diğer ilgililerin katıldığı aktarılan açıklamada, modern tarım uygulamaları, verim düşüklüğüne karşı alınacak tedbirler, verimli üretim ve tarımsal uygulamalar, kuraklıkla ilgili tarımda yapılabilecek yöntemler gibi konuların ele alındığı kaydedildi.