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Bolu'daki su kaynakları ve havzalar ekiplerce incelenecek

AA

Bolu'daki su kaynakları ve havzalar ekiplerce incelenecek

BOLU (AA) - Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kentteki su kaynaklarının durumu ve bunları besleyen havzaların incelenmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mahir Özcan, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Müdür Yardımcıları, DSİ 53. Şube Müdürü Kazım Doğru, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oğuzhan Kurt, Bolu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ünal Barutçu ve İl Özel İdaresi şube müdürleri ve teknik personelin katıldığı belirtildi.

Türkiye'nin bilinenin aksine su zengini değil, su stresi yaşayan bir ülke olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ülkemizdeki su, toprak gibi doğal kaynaklar, havzalar arasında eşit dağılmamış olup doğal kaynakların yönetiminin havza bazında paydaşlarla birlikte yapılması, su kaynaklarının gelecek nesillerin ihtiyacını da karşılayacak miktar ve kalitede muhafaza edilebilmesi için koruma kullanma dengesi gözetilerek arz talep yönetimi sağlanması gereklidir. Bu çerçevede çalışmalarını yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, ilimizde düzenlenen toplantıda su havzaların durumu ve su kaynaklarını ele aldı. 3 ekip kurularak sahada inceleme yapılması, özellikle Gölköy Göleti'ni besleyen Mudurnu ve Abant derelerinden gelen su kaynaklarında elde edilen veriler ışığında rapor hazırlanması kararlaştırıldı."

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