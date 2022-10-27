Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet hedefliyor

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, 30 Ekim Pazar günü ağırlayacakları Adanaspor karşısında 3 puan almak istediklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak Adanaspor maçının hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Karafırtınalar gözetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karafırtınalar, takımdaki son durumla ilgili, "Gökhan Alsan'ın sakatlığı var. Onun dışında sakat ve cezalı oyuncumuz yok. Balde de hazırlanıyor. Hafta sonu onunla ilgili karar vereceğiz. Onun dışında bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Karafırtınalar, ligde kolay maç olmadığına işaret ederek, "İçeride dışarıda fark etmiyor. İçerideki maçlar daha zor geçiyor. Bunu daha önce gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Adanaspor maçının zor geçeceğini aktaran Karafırtınalar, "Adana bizden sonra yeni yapılanmaya girdi. Geçen sene oynayanlardan 11'de forma giyen sadece 3 kişi var. Kolay maç olmayacak. Onlar da dinamik takım. Kolay kazanamıyorlar ama kolay da kaybetmiyorlar. Çok beraberlik almış bir takım. Son maçını da kazanmış, moralli bir Adana'yla oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, içeride her zamanki oyunlarını oynayacaklarını belirterek, "Adanaspor maçında oyunumuzu oynayıp alan baskılarıyla onları rahatsız ederek 3 puanı almak isteyeceğiz. İnşallah da başarılı oluruz." diye konuştu.



Deplasmanda beraberlikle biten Samsunspor maçına da değinen Karafırtınalar, şunları kaydetti:



"Son dakikada gelen golle alınan bir puan çok önemli. Ama oyunun karşılığında bizim 3 puan almamız gerekiyordu. İlk ve ikinci yarının başlarında o golleri yemeseydik, 95 dakikada geride oynadık. Bu kolay bir şey değil. Oyuncular inanılmaz mücadele gösterdi. Oyunu aldık ama skoru alamadık. Beraberlik maçtan önce sevindirici bir şey olabilirdi ama maçtan sonra bu oyunla 3 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.