Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı, ziyaretçilerine sonbaharın güzelliklerini sunuyor.

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve ismini barındırdığı yedi gölden alan milli parkta hazan mevsimi yaşanıyor.

Kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, ıhlamur ve dişbudak ağaçlarının sarı, kahverengi ve yeşil tonlarıyla oluşturduğu "orman denizi", ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Günübirlik ya da çadır ve karavanda konaklamak için milli parka gelen doğaseverler, Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'de doğanın sunduğu güzel manzarayla adeta şehir stresinden uzaklaşma fırsatı buluyor.

Şelale ve kuş seslerinin hakim olduğu bölgede ziyaretçiler, Kapankaya seyir terasından manzarayı izleyerek, dilek çeşmesinde dilek tutarak, Ayı Kayası mesire alanını ziyaret ederek, göllerin çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Doğa tutkunları, sonbaharla ayrı güzelliğe bürünen Yedigöller'in sunduğu görüntüyü fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor.

Bölgede hazan mevsiminde oluşan manzara, dronla görüntülendi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.