Bolu Valisi Kılıç'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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BOLU (AA) - Bolu Valisi Erkan Kılıç 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç mesajında, tarihi nice zaferlerle dolu aziz Türk milletinin, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı ve topyekun mücadeleyle kazandığı, dünyada bir eşi benzeri dahi olmayan büyük zaferi neticesinde kurulan cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunun yaşandığını belirtti.

Ecdadından aldığı ilhamla vatan ve bayrak sevgisini her şeyin üzerinde tutan Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşiyle esareti kati surette kabul etmeyerek her türlü imkansızlığa ve yokluğa rağmen İstiklal Savaşı'nda dünyanın en güçlü devletlerine meydan okuduğunu anımsatan Kılıç, bu topraklardan Türk adının asla silinmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiğini vurguladı.

Kılıç, 29 Ekim 1923 tarihinin, geleceği ve iradesi vesayet altına alınmak istenen, vatanı parçalanmak istenen bir milletin, bağımsızlığına yönelik tehditleri azim ve kararlılıkla bertaraf ettiği, bağımsızlığının ve hür iradesinin tescillendiği, bin yıldır üzerinde hür yaşadığı toprakları ebedi vatan haline getirdiği gün olduğunu kaydetti.

Vali Kılıç, nice bedeller ödenerek ecdadın büyük fedakarlıkları ve cesaretiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kılmanın, bu cennet toprakları vatan kılan aziz şehitler ve kahraman gazilere olan borcun gereği olduğunu ifade etti.

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