Bolu'da öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'na özel koreografi oluşturdu

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BOLU (AA) - Bolu'da öğrenciler, Türkiye haritası ve ay yıldızlı koreografiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bolu 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Cumhuriyet Bayramı için hazırlık yaptı.

Okul bahçesinde toplanan öğrenci ve öğretmenler, Türkiye haritası ile ay yıldızlı koreografi oluşturdu.

Önce Türk bayrağındaki ay yıldız şeklini oluşturan öğrenciler, ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarını çizdi.

Çalışma, Türkiye haritası içerisinde oluşturulan kırmızı kalbin sağı ve solunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Bolulu merhum iş insanı İzzet Baysal'ın fotoğraflarının açılmasıyla tamamlandı.

Koreografi, dronla görüntülendi.

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