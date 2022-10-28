Bolu'da 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği sürdürülüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği devam ettiriliyor.

Demirciler Çarşısı ile Orta Çarşı'da her cuma seladan sonra yapılan esnaf duası, 700 yıldan uzun süredir gerçekleştiriliyor.

Ahilik kültürü olarak hayırlı ve bereketli kazanç için dua edilen geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri de eşlik ediyor.

Ayrıca esnaf duasına katılmak isteyen turistler için de tur firmaları tarafından ilçeye özel seferler düzenleniyor.

İlçeyi ziyaret ederek tarihi ve doğal güzellikleri gören turistler, esnaf duasına da eşlik etme imkanı buluyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.