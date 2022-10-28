Mudurnu'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına ilçe sakinleri destek verdi.

Türk Kızılay tarafından Mudurnu Belediye Binasının giriş katında hazırlanan özel alanda düzenlenen kampanya kapsamında ilçe sakinler kan verdi.

Kan bağışı kampanyası, ilçe sakinlerine belediye hoparlöründen yapılan anonslarla duyuruldu.

Kampanyadan haberdar olan vatandaşlar, alana gelerek kan bağışında bulundu.

Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik de daire müdürleri ile kan bağışının yapıldığı alan gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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