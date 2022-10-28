Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

BOLU (AA) - Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Kent Meydanı'nda bulunan Anıtpark'ta düzenlenen tören, Vali Erkan Kılıç, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Kıdemli Albay Merdin Kışkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Öğrenciler ve vatandaşların da katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
- Mudurnu'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
Mudurnu'da da ilçe meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelen sunuldu.
Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik ile Belediye Başkan Vekili Ömer Büyükarmutçu'nun çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.