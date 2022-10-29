Bolu'dan kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla voleybol ve halı saha turnuvaları düzenlendi.

Mengen Kaymakamlığı tarafından düzenlenen şampiyonalar sona erdi.

Voleybol müsabakalarında 12 takım arasından Bozkurtlar şampiyon olurken Mengen Atatürk Ortaokulu ikinci oldu.

İlçede kurulan 9 takımın mücadele ettiği halı saha şampiyonasında ise Erçeksan birinci olurken Pis Yedili takımı ikinciliği elde etti.

Voleybol turnuvasında ilk üçe giren takımlara kupaları ve oyuncuların madalyaları verilirken, halı saha turnuvasında dereceye giren takımların kupa ve madalyalarının daha sonra verileceği açıklandı.

- Vatandaşlara yangın eğitimi verildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlara yangın eğitimi verildi.

Musalla Mahallesinde bulunan 2. Etap TOKİ Konutlarında yasayan vatandaşlar, olası bir yangında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi.



Site bahçesinde verilen eğitime, site yönetimi ile burada ikamet eden vatandaşlar katıldı.

Yangın çıkma çeşitleri ve yangın türlerinin anlatıldığı eğitimde vatandaşlar, çıkan yangını söndürme tüpleriyle söndürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.