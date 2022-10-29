29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mudurnu ve Yeniçağa'da kutlandı

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BOLU (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bolu'nun Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Mudurnu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kaymakam Fatih Çevik ve Belediye Başkan Vekili Ömer Büyükarmutçu vatandaşların bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından halk oyunu gösterisi sunuldu, öğrenciler şiir okudu.

Kutlamalar tören geçişiyle sona erdi.

Yeniçağa ilçesinde ise Yaşar Çelik Kapalı Spor Salonu'nda kutlama programı düzenlendi.

Programa, Yeniçağa Kaymakamı Bilal Çelik, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, vatandaşların bayramını kutladı.



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