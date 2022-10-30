Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

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BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin azaldığı alanlarda sürücüler yavaş ilerliyor.

Karayolları ekipleri, sis lambalarıyla sürücüleri uyarırken, trafik ekipleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınılmasını, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasını istedi.



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