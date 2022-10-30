Mengen'de Cumhuriyet Bayramı fener alayı ve konserle kutlandı

Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yürüyüşü ve konser düzenlendi.

Mengen Belediyesince düzenlenen etkinliklere, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Demokrasi köşesi önünde başlayan fener alayı yürüyüşü, soğuk havaya rağmen kapalı pazar yerine kadar devam etti.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek yürüyen katılımcılar, hep birlikte Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.



Katılımcılar, daha sonra Ayşe Ova konserini dinledi. Misafirlere burada çorba ve çeşitli ikramlar verildi.



Program sırasında Mengen Cumhuriyet Futbol Turnuvası'nda ilk 3'e girenlere madalya ve kupaları takdim edildi.

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, anlamlı gün dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılanlara teşekkür etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.