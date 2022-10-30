Bolu'da kafası şişeye sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

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BOLU (AA) - Bolu'da kafası pet şişeye sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kılıçaslan Mahallesi 160. Sokak'ta kafası pet şişeye sıkışmış köpek gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.



Bölgeye gelen ekipler köpeği yakalayarak şişeyi çıkardı.



Köpek, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

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