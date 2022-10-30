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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Atatürk

Hakemler: Alper Akarsu, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Ngandu (Dk. 85 Arda Köksal), Bregu (Dk. 67 Balde), Gökhan Karadeniz (Dk. 85 Burak Asan), Oulare, Onur Ulaş, Landel (Dk. 90+3 Eray Ataseven), Hakan Bilgiç, Ozan Papaker (Dk. 66 Melih Okutan), Bülent Cevahir

Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Benasser, Hakan Yeşil, Hakkı Türker, Burak Çoban, Hüseyin Öztürk, Evren Korkmaz (Dk. 82 Ferhat Katipoğlu), Jallow (Dk. 66 Tetteh), Roche, Emre Kaplan, Mehmet Sefa Etöz (Dk. 66 Metehan Altunbaş),

Gol: Dk. 66 Oulare (Dyorex Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Tugay Kaçar (Dyorex Boluspor), Dk. 53 Emre Kaplan, Dk. 90+3 Burak Çoban (Adanaspor)


BOLU (AA) - Spor Toto 1 Lig'in 11. haftasında Dyorex Boluspor, konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yendi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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