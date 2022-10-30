Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Atatürk

Hakemler: Alper Akarsu, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Ngandu (Dk. 85 Arda Köksal), Bregu (Dk. 67 Balde), Gökhan Karadeniz (Dk. 85 Burak Asan), Oulare, Onur Ulaş, Landel (Dk. 90+3 Eray Ataseven), Hakan Bilgiç, Ozan Papaker (Dk. 66 Melih Okutan), Bülent Cevahir

Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Benasser, Hakan Yeşil, Hakkı Türker, Burak Çoban, Hüseyin Öztürk, Evren Korkmaz (Dk. 82 Ferhat Katipoğlu), Jallow (Dk. 66 Tetteh), Roche, Emre Kaplan, Mehmet Sefa Etöz (Dk. 66 Metehan Altunbaş),

Gol: Dk. 66 Oulare (Dyorex Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Tugay Kaçar (Dyorex Boluspor), Dk. 53 Emre Kaplan, Dk. 90+3 Burak Çoban (Adanaspor)





BOLU (AA) - Spor Toto 1 Lig'in 11. haftasında Dyorex Boluspor, konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yendi.





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