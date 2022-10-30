Dyorex Boluspor-Adanaspor maçının ardından

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BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Adanaspor'un 1-0 mağlup eden Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "10 hafta geçmiş, 9 maçtan puan almışız. Sadece bir maç kaybetmişiz onu da 10 kişi kaldığımız maçtaydı. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Cumhuriyetin 100. yılının ilk gününde özel bir formayla içeride kazandıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Maçın son dakikasına kadar üstün oynadıklarını anlatan Karafırtınalar, "Pozisyonlar verdik ama sadece duran toplardandı. Oyunu da bunun üzerine kurmuşlar. Aşmakta zorlandık işin gerçeği. Her zamanki rutinlerin dışında bir kadro ile karşımıza çıktılar. Savunmayı orta sahaya hiç çıkartmadılar. Neticesinde yüzde 80 oyun bizdeydi. Aşmakta zorlandık." diye konuştu.

Karafırtınalar, bazı maçların böyle olacağını ve kazanmasını bildikten sonra böyle devam edeceklerini sözlerine ekledi.







- Adanaspor cephesi

Adanaspor teknik direktörü Önder Karaveli ise, kazanan takımı kutladığını ve farklı iki devrenin yaşandığına dikkati çekti.



Maçın ilk yarısında, rakibe göre belirledikleri oyun anlayışının doğru işlediğini vurgulayan Karaveli, birinci devrede az pozisyon verip yeteri kadar pozisyon bulduklarını söyledi.

Mücadelenin ikinci yarısında işlerin istedikleri gibi gitmediğini anlatan Karaveli, "Topa sahip olmakta çok zorlandık. Rakibin artan iştahına yeteri kadar cevap veremedik. Buna rağmen zaman zaman belki doğru geçişleri yapabilseydik uygun pozisyonlar bulabilirdik. Fakat rakibin ikinci yarı oynadığı oyun, doğru söylemek gerekirse galibiyete daha yakın bir oyundu. İlk yarıda verdiğimiz savunma reaksiyonunu ikinci yarıda veremediğimizi düşünüyorum. Yeteri kadar ön tarafta pozisyon üretemediğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karaveli, Boluspor maçını kazanarak üst taraflara yükselmek istediklerini vurgulayarak, "Kazansaydık 9. sıraya kadar çıkabilirdik. Yedinci sıradaki takımla aramızdaki puan farkını düşürebilirdik. Ama vazgeçmeyeceğiz, vazgeçmek istemiyorum. Oyuncularımın inancı sürdüğü sürece vazgeçmeyeceğiz. Yukarılara her şekilde yaklaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Oynadıkları oyunu gözden geçireceklerini belirten Karaveli, "Özellikle oyunun hücum tarafında çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Sadece çalışarak oyunun ofansif tarafını düzeltmek çok kolay değil. Oyuncu kalitelerinin devreye girdiği bölümler var. İçimizden en doğru oyuncularla hücum opsiyonlarını değerlendirmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Karaveli, takımla beraber olamayan 4 ofansif oyuncunun olduğunu, ayrıca sakatlıkları uzun süren futbolcuların da bulunduğunu vurgulayarak, eksiklerin dönmesiyle daha güçlü hücum eden bir takım haline geleceklerini dile getirdi.























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