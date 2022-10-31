Bolu'da çiğ süt üreticilerine 5,5 milyon lira destek ödemesi

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BOLU (AA) - Bolu'da 4 bin 358 çiğ süt üreticisine 5,5 milyon lira destek ödemesi yapılmaya başlandığı bildirildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının insan odaklı çalışma prensibine paralel olarak üreticilerin maliyetlerine katkı sağlamak ve üretimde sürdürülebilirliğin temini adına yaptığı desteklerin devam ettiği belirtildi.



Bu kapsamda mayıs-haziran dönemi çiğ süt ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) prim desteklemesine yönelik Bolu'daki üreticilere 5,5 milyon lira destek ödemesinin 28 Ekim itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, gıda arzının devamlılığının dünyada stratejik öneme haiz olduğunu belirterek, Bakanlığın destekleriyle üretimin sürdürülebilirliğinin temini açısından üreticisinin yanında yer aldığını vurguladı.



Murat, bu kapsamda 4 bin 358 üreticinin 5,5 milyon lira destek ödemesi almaya hak kazandığını belirterek, ödemenin, kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 olanlara 28 Ekim'de yatırıldığı, 6-8 olanların da 4 Kasım'da saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacağını bildirdi.



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