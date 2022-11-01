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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boluspor'un mali tablosu açıklandı

AA

Boluspor'un mali tablosu açıklandı

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig temsilcisi Dyorex Boluspor'un kulüp başkanı Savaş Abak, mayıs ayında gerçekleştirilen kongrede 50 milyon lira olarak belirtilen borcun, 63-65 milyon lira arasında olduğunu bildirdi.

Abak, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde yönetim kurulu üyeleriyle basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Boluspor'un mali tablosunu açıklayan Abak, kulübün yıllık gelirinin 26,5 milyon lira, giderinin de 80 milyon lira olduğunu belirterek, gelir-gider arasındaki farkın yaklaşık 54 milyon lira olduğunu söyledi.

Abak, önceki dönemlerden 13 futbolcuyla davaların devam ettiğini ifade ederek, bu futbolculara ödemeleri yapılmadığı için 4 milyon 400 bin lira olan borcun bugün mahkeme, avukat masrafları ve yasal faizleriyle 12-15 milyon lira bandına çıktığını dile getirdi.

Bu rakamların 1 yıllık federasyon gelirinden çok fazla olduğunu aktaran Abak, eski futbolculara ve personele zamanında yapılmayan ödemeler nedeniyle borçlarının daha yüksek olduğunu kaydetti.

Başkan Abak, eski futbolcular ve personelin açtığı dava ve icra dosyalarının kapatılması söz konusu olduğunda bugün itibarıyla kulübün kasasından en az 15-18 milyon lira para çıkacağını ifade ederek, "Kongrede verilen mali tablolarda bu durum 3,5 milyon lira gözükürken, bu borç 18 milyon lira civarına gelmiştir. Dolasıyla kongrede görülen borç 50 milyon lira değil, 63-65 milyon lira civarındadır." şeklinde konuştu.

Ayrıca akaryakıt istasyonu için zamanında ödeme yapılmadığı için 1,5 milyon lira ödemek zorunda kaldıklarına işaret eden Abak, "Bu borcu da ekleyecek olursak ileride kulüp kasasından 20 milyon lira gibi bir para çıkacaktır. Zamanında çözülmeyen sorunlar, bugün Boluspor Kulübüne 20 milyon lira fazladan yük getirmektedir. 30 Mayıs'tan 31 Ekim'e kadar eski yönetimlerle ilgili ödemeler toplamı 15,5 milyon liradır. 30 Mayıs-31 Ekim tarihlerinde yeni yönetim kurulu tarafından yapılan ödemeler ise 23 milyon liradır." açıklamasında bulundu.


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