Bolu Dağı Tüneli'nde kaza ve yangın tatbikatı yapılacak

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'daki Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönünde yarın 14.00-14.30 saatleri arasında kaza ve yangın tatbikatı yapılacağı bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tatbikata Bolu'daki tüm paydaş kurumların katılacağı kaydedildi.

Açıklamada, tatbikat başlamadan 15 dakika önce Kaynaşlı Kavşağı'nda yer alan "değişken mesaj işaretleri" ile sürücülerin bilgilendirileceği ve tercih eden sürücülerin Kaynaşlı Kavşağı'ndan çıkış yapabileceği belirtildi.

Tatbikattan bir süre önce Ankara yönüne tek şeritten sağlanacak trafiğin tatbikat süresince tamamen durdurulacağı, sonrasında da yeniden açılacağı bildirildi.

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