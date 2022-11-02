Bolu'da kulüp binasından dağcılık malzemeleri çalındı

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BOLU (AA) - Bolu Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneğine girerek dağcılık malzemeleri çalan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp binasından dağcılık malzemelerinin çalınması üzerine Dernek Başkanı Hakan Esen ve üyeler, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, dernek binası ve çevresinde inceleme yaptı.

Ekipler, hırsızlığı yapan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Esen, AA muhabirine, dağcılıkta kullanılan halat, kask ve kabloların çalındığını, hırsızlık ihtimaline karşı binadaki değerli eşyaların daha önceden başka alana taşındığını belirterek, şikayetçi olduklarını söyledi.

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