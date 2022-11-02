Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapıldı.

Bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolcu E.K. ile A.Y'nin üzerinde ve eşyalarında yaptığı aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

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