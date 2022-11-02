Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan "parti üyeliği" açıklaması:

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BOLU (AA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bilgisi dışında Türkiye Değişim Partisine (TDP) üye yapıldığını iddia etti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulunca (YDK), hakkında "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verilen Özcan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, CHP'den üyeliğinin silinmesinin ardından TDP'ye isteği dışında üye kaydının yapıldığını ileri sürerek, durumu CHP'li bir parti çalışanın kendisine ilettiğini söyledi.

Bunun üzerine harekete geçtiğini dile getiren Özcan, "e-Devlet'e girdim; 2022 yılının ikinci yarısında, yani bu eylül olabilir benim ihracımdan sonra, Türkiye Değişim Partisine Kilis'ten üye olmuşum ve aktif üyeymişim. Bağımsızım zannederken, Türkiye Değişim Partisinin Bolu Belediye Başkanıymışım." diye konuştu.

Bu durumun basit bir hata olarak görülemeyeceğini, konuyu yargıya taşıyacağını belirten Özcan, "Bununla ilgili avukatım aracılığıyla suç duyurusunda bulunduk. İncelemenin derhal ve ivedilikle yapılmasını bekliyorum hükümetten." dedi.

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