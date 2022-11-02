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Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: İbrahim Ünal, Serap Kuka

Bolu Belediyespor: Kübra Kegan, Kodala, Hande Korkut, Ceren Kapucu, Anisova, Dixon (Hilal Kocakara, Elif Uzun, Elisa Tuana Köse, Seher Aksoy, Selin Navruz)

VakıfBank: Daalderop, Bahar Akbay, Carutasu, Bajema, Ogbogu, Buket Gülübay (Aylin Acar, Kübra Akman, Egonu, Guimaraes, Derya Cebecioğlu)

Setler: 24-26, 25-22, 15-25, 18-25

Süre: 113 dakika (29, 36, 25, 23)





BOLU (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında VakıfBank, konuk olduğu Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.







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