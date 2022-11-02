Bolu'da tomruk yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden yüklediği tomrukları Bolu'da bulunan bir kereste fabrikasına taşıyan Murat Bilgin idaresindeki 06 CHE 178 plakalı tırın dorsesinde Bolu-Doğu gişelerine 500 metre kala yangın çıktı.

Aracından dumanlar yükseldiğini gören sürücüsü itfaiyeden yardım istedi.

Tırın dorsesinde meydana gelen yangın olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle bazı tomruklar zarar gördü.

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