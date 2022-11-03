GÜNCELLEME - Yedigöller Milli Parkı yolunda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'da, Yedigöller Milli Parkı yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yedigöller Milli Parkı yolu Sarımustan alanındaki çam ve ibreli diğer ağaçların bulunduğu ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Örtü yangını şeklinde yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın alanında soğutma çalışması başlatıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.