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Bolu'da hastaların sorunları ve talepleri hastanedeki merkezde çözüme kavuşuyor

AA

Bolu'da hastaların sorunları ve talepleri hastanedeki merkezde çözüme kavuşuyor

BOLU (AA) - Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde yeni kurulan "Çözüm Merkezi" sayesinde hasta ve yakınlarının sorunları ile talepleri hızla çözüme kavuşturuluyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce çevre illere de hizmet veren Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde hasta ve yakınlarına daha iyi hizmet sunulması amacıyla "Çözüm Merkezi" oluşturuldu.

Hastanedeki merkeze gelerek yaşadıkları sorun ve talepleri ileten hasta ve yakınlarına, yetkililerce tedavi, randevu alma ve başka hastanelere yönlendirilme gibi konularda yardımcı olunuyor.

- "Hiçbir vatandaşımız bu kapıdan çözümsüz ayrılmasın istiyoruz"

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, AA muhabirine, Bolu'daki hastanelerin iyi alt yapısının bulunduğunu, Sağlık Bakanlığının sağlamış olduğu imkanlarla hekim zenginliklerinin ve çeşitli branşlarda çok yetenekli doktorların olduğunu anlattı.

Kentte 1, 2 ve 3. basamak sağlık hizmetlerinin olduğunu aktaran Demirkol, "Aile hekimliklerimiz, yine devlet hastanelerinin içinde bulunduğu 2. basamak hastanemiz, bir de fizik tedavi ve üniversite eğitim ve araştırma hastanemizle 3. basamak hizmetimiz devam etmekte." dedi.

Bu 3 basamak sağlık hizmetinde toplamda aylık 270 bin hizmet verdiklerini anımsatan Demirkol, bu yıl itibarıyla bu rakamın salgın sonrasında 350 binlere ulaştığını, her ay, 320 bin olan Bolu nüfusundan daha fazla sağlık hizmeti sunduklarını kaydetti.

Demirkol, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) ortalama bir ay içerisinde 70 bin civarında poliklinik kapasitelerinin olduğuna işaret ederek, "Sağlık Bakanlığımızın büyük destekleri, yine Sayın Valimiz ve Milletvekillerimizin de girişimleriyle ilimize ciddi hekim desteği oldu. Bununla birlikte şu anda MHRS kapasitemizi aylık 70 binden 110 bine çıkarmış durumdayız." şeklinde konuştu.

Hiçbir kimsenin hastaneye boşuna gelmeyeceğini vurgulayan Demirkol, insanın ihtiyaç durumunda buralara geldiğini anlattı.

Demirkol, hastaneye gelen hiçbir vatandaşın boynunun bükük ayrılmasını istemediklerini dile getirerek, "Randevuları artırmaya çalışıyoruz. Randevu dolduğu için alamayan vatandaşlarımıza randevu dışında baktırıyoruz. Randevu dışında da doktorlarımız yetişemedi, bakamadı, orada da buraya çözüm masalarına gelerek öneri, talep ve şikayetlerini, randevu taleplerini iletebilirler." dedi.

Diğer danışmalardan ve tıbbi sekreterlerden de randevuları hallolmayan kişileri Çözüm Merkezi'ne yönlendirmelerini istediklerini anlatan Demirkol, "Böylelikle buraya geldiklerinde randevu alamayan veya randevu dışı bakılamayan vatandaşlarımızın bilgilerini alıyoruz, onları yarına veya bir sonraki güne çağırarak randevularının ayarlanmasını sağlıyoruz. Hiçbir vatandaşımız bu kapıdan çözümsüz ayrılmasın istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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