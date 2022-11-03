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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yedigöller Milli Parkı yolundaki orman yangını alanında soğutma çalışması sürüyor

AA

Yedigöller Milli Parkı yolundaki orman yangını alanında soğutma çalışması sürüyor

BOLU (AA) - Bolu'da, Yedigöller Milli Parkı yolundaki ormanlık alanda çıkan yangında soğutma çalışması devam ediyor.

Yedigöller Milli Parkı yolu Sarımustan alanındaki çam ve kayın ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması yürütülüyor.

İtfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin 6 arazöz, 2 su tankeri, 2 su ikmal aracıyla müdahalesi sonucunda kısa sürede kontrol altına alınan yangın alanında, özellikle ağaç köklerinin yeniden yanmasını önlemek amacıyla çalışma yapılıyor.

Ekipler, örtü yangını şeklinde yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangın alanındaki ağaç köklerini suyla ıslatarak soğutma çalışmasını sürdürüyor.

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