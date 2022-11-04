Cumhurbaşkanlığı baş aşçılarından Metin Gülen son yolculuğuna uğurlandı

BOLU (AA) - Cumhurbaşkanlığı baş aşçılarından Metin Gülen'in cenazesi, Bolu'da toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden bu yana aşçılığını yapan ve son olarak Huber Köşkü'nde görev yapan 53 yaşındaki Metin Gülen, bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti.

Gülen'in cenazesi, memleketi Bolu'ya getirildi. Merkeze bağlı Merkeşler köyünde cuma vakti kılınan namazın ardından Gülen'in cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına, Gülen'in ailesinin yanı sıra Bolu Valisi Erkan Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cengizhan Başaran, daire amirleri, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından konuşan Başaran, Gülen'e son görevlerini yerine getirmek için toplandıklarını söyledi.

"Metin usta" diye hitap ettiği Gülen'in Cumhurbaşkanlığında çok sevildiğini aktaran Başaran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, eşi hanımefendinin ve ailenin, taziye dileklerini iletmek istiyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da NATO Sekreteri ile bir programı var. İnanıyorum ki o program olmasaydı o da bugün aramızda olmayı çok arzu ederdi." diye konuştu.

Başaran, Gülen'in çok iyi bir aşçı olduğuna değinerek, "Metin usta hepimizin damaklarında lezzet izi bırakmıştır. Sadece bizim değil, Türkiye'ye gelen devlet büyükleri, konukları, Cumhurbaşkanlığında çalışan herkes onun yemeklerinden tatmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, resmi programların yemeklerini Metin ustadan başka kimseye teslim etmezdi. 'Metin usta varsa problem yok.' diyordu." ifadelerini kullandı.





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