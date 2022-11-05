Bolu'da iş makineleriyle izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde define bulma amacıyla iş makineleriyle kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde Göynük'te bulunan birinci derece sit alanında kazı yapıldığı belirlendi.
Operasyon düzenleyen ekipler, bölgede kaçak kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan ekskavatör ve iş makinesi ile bunları bölgeye getiren tıra el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.