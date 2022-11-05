Bolu'da Kızılay Cup Tenis Turnuvası düzenlendi

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BOLU (AA) - Bolu'da Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kızılay Cup Tenis Turnuvası sona erdi.

Karçayır Spor Kompleksi'nde, Abant Tenis İhtisas Kulübü ile Türk Kızılay Bolu Şubesi tarafından Kızılay haftası etkinlikleri kapsamında tenis turnuvası düzenlendi.

Toplam 60 sporcunun katıldığı turnuva, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül törenine, Kızılay Şubesi yöneticileri, sporcular ve sporcu aileleri katıldı.

Ödül töreninde konuşan Türk Kızılay Bolu Şube Başkan Yardımcısı Tuğba Ulusoy, keyifli bir turnuva düzenlediklerini ifade ederek, kendilerine destek veren Bolu Valiliği başta olmak üzere Gençlik Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile Abant Tenis İhtisas Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulusoy'a teşekkür etti.

Ulusoy, Türk Kızılayın sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

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