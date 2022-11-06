Sonbaharın güzelliklerinin tadını Aladağ Yaylası'nda ata binerek çıkardılar

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BOLU (AA) - Binicilik ve Kültür Derneğinin 60 üyesi, Bolu Aladağ Yaylası'nda ata binerek doğal güzellikleri keşfetme imkanı buldu.

Profesyonel binicilik sporuyla ilgilenen farklı meslek gruplarındaki 60 kişi, sonbaharda bir başka güzelliğe bürünen Aladağ Yaylası'nda atlı gezinti yaptı.

Yaklaşık 35-40 kilometre at süren doğaseverler, bölgedeki doğal güzelliğini tadını doyasıya çıkardı.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AA muhabirine, muhteşem görsele sahip Aladağlar bölgesinde 60 atla, binicilerle paha biçilmez bir organizasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Desteklerinden dolayı Vali Erkan Kılıç'a teşekkür eden Güler, "Valiliğimizin destekleriyle ilimizde spor turizmi daha da gelişecek. Nitekim faaliyet talepleri artarak gelmeye başladı." dedi.

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