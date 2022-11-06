GÜNCELLEME 4 - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsü devrildi, 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 2'si ağır 32 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde Doğan K. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 34 EHC 819 plakalı yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yolun sağındaki bariyerleri kırarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yolculardan Ayşe Özdemir (69), Dursun (46) ve Kadriye Çakmak hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, gazetecilere, kazada ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiğini anlatan Kılıç, "İşte hep diyoruz; trafik kurallarına mutlaka uyalım, hız yapmayalım. Mutlaka otobüs şoförlerinin dinlenmiş olması gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Dikkat edilmediği takdirde bu tip olaylar meydana geliyor. Gerçekten üzüntümüz büyük." diye konuştu.

Vali Kılıç, daha sonra hastanelerdeki yaralıları ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennilerini iletti.

Otobüsün vinçle kaldırılması için ulaşıma kapatılan yolun İstanbul yönü, yaklaşık 3,5 saat süren çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Bu arada, otobüsün Kayseri'den yola çıkıp İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Sürücü Doğan K. ise jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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