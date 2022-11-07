Etrafı çam ormanlarıyla kaplı Çubuk Gölü'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor

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BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü, etrafındaki çam ormanlarıyla sonbaharın eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.

Göynük'e 11 kilometre uzaklıkta bulunan Çubuk Gölü, hazan mevsimiyle bir başka güzelliğe büründü.

Sarı, yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu bölge, doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.

Bir film çekimi için inşa edilen yel değirmenleri de Çubuk Gölü'ne ayrı güzellik katıyor.

Günübirlik tatil için Çubuk Gölü'ne gelenler, yel değirmenleri önünde sonbahar manzarasına karşı fotoğraf çektirip piknik yapabiliyor, göl çevresinde yürüyüş yapıp balık tutabiliyor.

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