Bolu'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan 32 kişiden 30'u taburcu edildi

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 32 kişiden 30'u taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarındaki kazada yaralanan yolculardan 30'u taburcu edilirken, 2 kişinin kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan otobüsün sürücüsü Doğan K, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Doğan K. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 34 EHC 819 plakalı yolcu otobüsünün önceki gün Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yolun sağındaki bariyerleri kırarak devrilmesi sonucu yolculardan Ayşe Özdemir (69), Dursun (46) ve Kadriye Çakmak hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı.

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