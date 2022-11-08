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Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

AA

Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.

Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, sis lambalarıyla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Trafik polisleri de sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde ikaz ediyor.

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