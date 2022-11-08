Birbirlerini 60 yıl sonra bulan iki şehit çocuğu babalarını özlemle anıyor

BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1961'de aynı trafik kazasında şehit olan iki askerin çocukları, 60 yıl sonra geçen sene birbirlerini buldu, babalarını özlemle yad etti.



Ankara'da yaşayan Mehmet Erdoğmuş'un (68), 6 yaşındayken askere giden babası İsmet Erdoğmuş, 1961 yılında Sarıkamış'ta meydana gelen trafik kazasında şehit oldu.



Erdoğmuş, 3 kardeşi ve annesiyle birlikte hayata tutundu.

Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında askerlik yaparken katıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'nda sağ bacağı ve sol göğsünden yaralanarak gazi olan Erdoğmuş, şehit babasının kabrinin Sarıkamış'taki bir şehitlikte olduğunu öğrenerek 1984'te ailesiyle birlikte ziyarete gitti.



Babasıyla birlikte şehit olan diğer 3 askerin ailelerini de merak edip araştırmaya başlayan Erdoğmuş, geçen yıl şehit Hüseyin Duman'ın Bolu'daki oğlu Turhan Duman (62) ile irtibat kurdu.



Bir araya gelip kaynaşan Erdoğmuş ile Duman, 60 yılın ardından sık sık buluşup yaşadıkları acıyı paylaşıyor, şehit babalarını özlemle anıyor.

- "Benimle aynı acıyı yaşayan kişileri buldum"

Kıbrıs gazisi Mehmet Erdoğmuş, AA muhabirine, daha 6 yaşındayken vatan uğruna şehit verdiği babasının özlemini kalbinden hiç çıkaramadığını söyledi.

Araştırmaları sonucu geçen yıl babasının kabrinin yanında bulunan şehit Hüseyin Duman'ın Bolu'daki ailesine ulaştığını aktaran Erdoğmuş, önce inanamadıklarını, fotoğrafları gönderdiğini anlattı.

Erdoğmuş, son nefesini babasıyla birlikte veren Duman'ın ailesiyle bir araya gelmenin hissini anlatmakta zorluk çektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Biz yıllarca babasız kaldık, babasız büyüdük. Doyasıya 'baba' diyemedik. 'Baba' kelimesini bilmiyoruz. Annem 52 yaşında göğüs kanserinden öldü. Anne baba yok. Yıllar sonra 2 kardeş buldum, bir de anne sahibi oldum. Şehit çocukları yıllar sonra acılarını paylaşabilecek birilerini arıyor. Ben öyle aradım ki benimle aynı acıyı yaşayan kişileri buldum."

Aileyle fırsat buldukça görüştüklerini dile getiren Erdoğmuş, "Birbirimizi hiç bırakma niyetimiz yok. Biz 'baba' diyemedik ama bir kardeş, bir anne sahibi olduk. Benim kendi annem de yok. Artık ortak annemiz var çünkü annemin çektiği acıların aynısını o da çekti. Biliyorum onun neler çektiğini. İnşallah da Sakine annemi Hüseyin amcamızın mezarına götüreceğiz." dedi.

- "En yakın zamanda babamın mezarına gitmeyi düşünüyoruz"

Bolu'da yaşayan Turhan Duman ise babası şehit olduğunda daha 2 yaşında, kardeşinin de 40 günlük olduğunu anımsattı.

Baba özlemini hep yaşadığını dile getiren Duman, "Üzerimizde baba özlemi devam etti geldi. Bir süre sonra araştırmaya çalıştık ama Mehmet ağabeyden Allah razı olsun, o bizden önce ulaşmış." diye konuştu.

Duman, "Bize ilk haber verdiğinde çok şaşırdık. O an çok büyük memnuniyet ve heyecan içindeydik, anlatılabilecek gibi bir şey değil. Şehitliğe gitme imkanım olmadı. Allah nasip ederse en yakın zamanda gitmeyi düşünüyoruz. İnşallah bize babamızın mezarı başında bir Fatiha okumak nasip olacak." ifadelerini kullandı.

- "Sağlığında kavuşamadık, mezarında kavuşalım da bir göreyim"

Şehit eşi Sakine Duman (78) ise geçen yıl eşinin mezarının bulunduğunu öğrendiklerini, ilk başta inanamadığını dile getirdi.

Eşinin mezarına gitmeyi çok istediğini ifade eden Duman, "Bir gidemedim ama ne zaman gideceğim? Ben de yaşlandım. 'Sağlığında kavuşamadık, mezarında kavuşalım da bir göreyim.' diyorum. Kavuşamadık işte, bu çile böyleymiş. İki oğlunu görmedi; biri 2 yaşındaydı, öbürü 40 günlüktü. Babayı bilen yok ki." diye konuştu.

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