Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tırın karıştığı kaza, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun Ankara istikameti Ağaççılar mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JZ 2494 plakalı tır, aynı istikamette seyreden Ali P. yönetimindeki tomruk yüklü 81 ABJ 581 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu 34 JZ 2494 plakalı tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kupa kısmı ikiye bölünen tırın yaralanan sürücüsü, sağlık personeli tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre Ankara istikametine ulaşımın kapandığı yolda trafik akışı, tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.



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