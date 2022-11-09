Dörtdivan itfaiyesinden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı baca temizliği uyarısı

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BOLU (AA) - Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği, karbonmonoksit zehirlenmeleri ve yangınlara karşı mutlaka baca temizliği yapılması uyarısında bulundu.



Belediyeden yapılan açıklamada, karbonmonoksit zehirlenmeleri ile kış aylarında çıkan yangınların önemli bölümünün bacaların tıkanması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Bacaların içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmaların ateşle birlikte alev alarak baca yangınlarını meydana getirdiği vurgulanan açıklamada, ihmal edilen bu tabakaların, baca içerisinde petrol ürünü gibi tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, ihmal edilen tabakaların tutuşması sonucu baca kaynaklı yangınlara, bunun da çatı ve evlerin tamamen yanmasına sebep olduğu, bu nedenle baca temizliğine dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

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