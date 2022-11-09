Bolu Valisi Kılıç'tan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

BOLU (AA) - Bolu Valisi Erkan Kılıç, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç mesajında, egemenliğin ve bağımsızlığın en büyük teminatı Cumhuriyetin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde, milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük önderi saygı, rahmet ve şükranla andığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale Cephesi başta olmak üzere Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cephede ve Kurtuluş Savaşı'nın her merhalesinde gösterdiği mücadele ruhuyla ileri görüşlülüğüyle liderlik vasfıyla ve askeri dehasıyla tüm dünyaya adını büyük bir devlet adamı olarak duyurduğunu vurgulayan Kılıç, geçmişten atiye Türk milletinin özünde, kanında, damarlarında olan bağımsızlık ateşini yeniden yakarak, bu coğrafyadan silinmek istenen, benliği yok edilmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğmasına önderlik ettiğini kaydetti.

Kılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türk milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır." sözlerini de anımsatarak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihin hiçbir safhasında esareti kabul etmeyen aziz milletimize özünü hatırlatarak aşıladığı birlik beraberlik ruhu, kurtuluş azmi ve kararlılıkla kahraman ecdadımızla omuz omuza vererek kazanılan büyük zaferle bu cennet toprakların ebediyen Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu minvalde bizlere düşen; Cumhuriyetimize, vatanımıza, şanlı bayrağımıza ve mukaddes değerlerimize şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkarak güçlü ve büyüyen Türkiye yolunda ülkemizin ihyası, saygınlığı ve bekası için son nefesimize kadar var gücümüzle çalışmaya devam etmektir."



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